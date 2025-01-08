ФОТО. Легендарный футболист Реала живет на базе. Что случилось?
Неожиданный поворот в жизни Роберто Карлоса
Легенда «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос живет на клубной базе, рассказывает историю издание O2.
Роберто Карлос не стал банкротом, всё дело в том, что он разводится со своей теперь уже экс-женой Марианной Луккон.
В собственности одного из лучших левых защитников в истории футбола есть два дома: в одном – живёт бывшая жена, в другом – родственники легенды «Мадрида».
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Карлос известен своим разгульным характером: у экс-футболиста 11 детей от 7 разных женщин. Его дети живут в следующих странах: Бразилия, Испания, Мексика и Венгрия.
С Марианной Луккон Карлос пребывал в браке больше 15 лет.
Активы Роберто Карлоса оцениваются в 160 млн евро, пара не подписывала брачный договор, и поэтому суд не будет простым.
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