Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легендарный футболист Реала живет на базе. Что случилось?
Другие новости
08 января 2025, 02:56 | Обновлено 08 января 2025, 03:14
338
0

ФОТО. Легендарный футболист Реала живет на базе. Что случилось?

Неожиданный поворот в жизни Роберто Карлоса

08 января 2025, 02:56 | Обновлено 08 января 2025, 03:14
338
0
ФОТО. Легендарный футболист Реала живет на базе. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Карлос

Легенда «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос живет на клубной базе, рассказывает историю издание O2.

Роберто Карлос не стал банкротом, всё дело в том, что он разводится со своей теперь уже экс-женой Марианной Луккон.

В собственности одного из лучших левых защитников в истории футбола есть два дома: в одном – живёт бывшая жена, в другом – родственники легенды «Мадрида».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Карлос известен своим разгульным характером: у экс-футболиста 11 детей от 7 разных женщин. Его дети живут в следующих странах: Бразилия, Испания, Мексика и Венгрия.

С Марианной Луккон Карлос пребывал в браке больше 15 лет.

Активы Роберто Карлоса оцениваются в 160 млн евро, пара не подписывала брачный договор, и поэтому суд не будет простым.

По теме:
Реал готовит подписание фаворита на Золотой мяч. Это будет бесплатно
ФОТО. Младше на 17 лет. Вот с какой красавицей живет Кристиан Виери
ФОТО. Стивен Джеррард станет дедушкой в 44 года. Его дочь – огонь
фото lifestyle Реал Мадрид Роберто Карлос сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Наполи не подпишет Судакова зимой. Дело не в деньгах
Футбол | 08 января 2025, 02:07 0
Известно, почему Наполи не подпишет Судакова зимой. Дело не в деньгах
Известно, почему Наполи не подпишет Судакова зимой. Дело не в деньгах

Украинец заинтересовал итальянский гранд

Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь
Футбол | 07 января 2025, 20:35 3
Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь
Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь

Без клуба остались Андрей Ризнык, Богдан Козак и Андрей Зинь

Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Бокс | 07.01.2025, 11:29
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07.01.2025, 08:19
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Футбол | 07.01.2025, 09:57
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 3
Футбол
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
06.01.2025, 03:03
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем