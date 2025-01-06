Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Олег Серебрянский отошел в небытие
29 декабря 2024 года на 70-м году жизни умер бывший футболист «Днепра» и воспитанник киевского «Динамо» Олег Серебрянский. Об этом сообщила его дочь, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская:
«Прощание с Серебрянским Олегом состоится 6.01 в 10:00 в Церкви Дмитрия Солунского Республика Крым, Абдал 1. Встреча у входа в 9:50. Кто планирует быть, напишите, пожалуйста, в личном сообщении, я дам контакт координатора.
Пока пишу только организационную информацию, потому что очень больно из-за потери. Но еще больнее, что не могу попрощаться с отцом лично, потому что не могу приехать из-за запрета на въезд в рф».
В составе «Днепра» Олег Серебрянский в 1983 году стал чемпионом СССР.
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