Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады

29 декабря 2024 года на 70-м году жизни умер бывший футболист «Днепра» и воспитанник киевского «Динамо» Олег Серебрянский. Об этом сообщила его дочь, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская:

«Прощание с Серебрянским Олегом состоится 6.01 в 10:00 в Церкви Дмитрия Солунского Республика Крым, Абдал 1. Встреча у входа в 9:50. Кто планирует быть, напишите, пожалуйста, в личном сообщении, я дам контакт координатора.

Пока пишу только организационную информацию, потому что очень больно из-за потери. Но еще больнее, что не могу попрощаться с отцом лично, потому что не могу приехать из-за запрета на въезд в рф».

В составе «Днепра» Олег Серебрянский в 1983 году стал чемпионом СССР.