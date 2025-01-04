Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине

Умер известный в прошлом вратарь и тренер Александр Гуменюк. Ему было 49-й лет.

О смерти Гуменюка сообщила пресс-служба клуба «Диназ», где в последнее время работал Александр.

Гуменюк успел за карьеру поиграть за такие известные украинские клубы, как «Днепр», «Металлист», «Черноморец» и «Волынь». После завершения карьеры Гуменюк успешно работал тренером вратарей. Он работал с Александром Петраковым в юношеской сборной Украины.

Ранее сообщалось, что умер бывший игрок «Динамо», который успел поиграть и за «Шахтер».