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  4. Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 20:50 |
4856
0

Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине

На 49-м году жизни не стало Александра Гуменюка

04 января 2025, 20:50 |
4856
0
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Александр Гуменюк

Умер известный в прошлом вратарь и тренер Александр Гуменюк. Ему было 49-й лет.

О смерти Гуменюка сообщила пресс-служба клуба «Диназ», где в последнее время работал Александр.

Гуменюк успел за карьеру поиграть за такие известные украинские клубы, как «Днепр», «Металлист», «Черноморец» и «Волынь». После завершения карьеры Гуменюк успешно работал тренером вратарей. Он работал с Александром Петраковым в юношеской сборной Украины.

Ранее сообщалось, что умер бывший игрок «Динамо», который успел поиграть и за «Шахтер».

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Дмитро Олійник Источник: ФК Диназ
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