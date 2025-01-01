Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 19:49 |
2366
0

Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер

Виктору Насташевскому было 67 лет

01 января 2025, 19:49 |
2366
0
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
ФК Динамо

Умер украинский экс-футболист и тренер Виктор Насташевский. Ему было 67 лет. О смерти Насташевского сообщила пресс-служба киевского «Динамо».

«Динамо» глубоко сожалеет о смерти Виктора Насташевского, который отошел в мир иной в возрасте 67 лет.

Виктор Викторович начинал свой футбольный путь в юном возрасте в составе «бело-синих», но закрепиться не смог и зарекомендовал себя, выступая за другие отечественные клубы. А, завершив игровую карьеру, посвятил себя поиску юных талантов для Академии ФК «Динамо» (Киев) по всей Украине, будучи с начала 2010-х детским селекционером. «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Земля Вам пухом, Виктор Викторович», – говорится в обращении киевского клуба.

Насташевский за свою карьеру успел поиграть за донецкий «Шахтер», киевский СКА, никопольский «Колос» и «Кривбасс».

Ранее бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии.

По теме:
В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, перейдет в ЦСКА. Известна сумма трансфера
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Динамо Киев смерть Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины
Футбол | 01 января 2025, 14:32 16
Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины
Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины

Виктор заявил, что старших надо уважать

Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Бокс | 01 января 2025, 03:50 0
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница

Эдди Хирн считает поединок ничейным

Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Футбол | 01.01.2025, 09:00
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.01.2025, 18:21
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Футбол | 01.01.2025, 09:18
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
31.12.2024, 08:21 1
Бокс
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
30.12.2024, 16:34 13
Футбол
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 5
Футбол
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52 3
Бокс
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
31.12.2024, 03:52 11
Другие виды
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2025, 14:45 4
Хоккей
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 3
Футбол
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
31.12.2024, 04:36 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем