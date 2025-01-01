Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер

Умер украинский экс-футболист и тренер Виктор Насташевский. Ему было 67 лет. О смерти Насташевского сообщила пресс-служба киевского «Динамо».

«Динамо» глубоко сожалеет о смерти Виктора Насташевского, который отошел в мир иной в возрасте 67 лет.

Виктор Викторович начинал свой футбольный путь в юном возрасте в составе «бело-синих», но закрепиться не смог и зарекомендовал себя, выступая за другие отечественные клубы. А, завершив игровую карьеру, посвятил себя поиску юных талантов для Академии ФК «Динамо» (Киев) по всей Украине, будучи с начала 2010-х детским селекционером. «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Земля Вам пухом, Виктор Викторович», – говорится в обращении киевского клуба.

Насташевский за свою карьеру успел поиграть за донецкий «Шахтер», киевский СКА, никопольский «Колос» и «Кривбасс».

Ранее бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии.