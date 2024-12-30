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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 22:45 |
2628
1

Бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии

Владиславу Семенчуку было 28 лет...

30 декабря 2024, 22:45 |
2628
1
Бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии
НК Верес. Владислав Семенчук

28-летний экс-игрок ровенского «Вереса» Владислав Семенчук 27 декабря 2024 года попал в серьезное ДТП.

Сегодня, 30 декабря, пресс-служба «Вереса» сообщила о смерти Семенчука

«К сожалению, умер бывший игрок нашего клуба Владислав Семенчук, который находился в реанимации после тяжелого ДТП

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Светлая память», – говорится в обращении ровенского клуба.

Семенчук в свое время провел несколько матчей в Премьер-лиге, а затем перешел из футбола в футзал.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Верес
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T-800
вместо поездок на электричке и донатов нашему ЗСУ выбрал нічні перегони....
ЗЕМЛЯ СТЕКЛОВАТОЙ,
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