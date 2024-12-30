Бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии
Владиславу Семенчуку было 28 лет...
28-летний экс-игрок ровенского «Вереса» Владислав Семенчук 27 декабря 2024 года попал в серьезное ДТП.
Сегодня, 30 декабря, пресс-служба «Вереса» сообщила о смерти Семенчука
«К сожалению, умер бывший игрок нашего клуба Владислав Семенчук, который находился в реанимации после тяжелого ДТП
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Светлая память», – говорится в обращении ровенского клуба.
Семенчук в свое время провел несколько матчей в Премьер-лиге, а затем перешел из футбола в футзал.
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