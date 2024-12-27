Бывший игрок Вереса попал в жуткое ДТП

28-летний экс-игрок ровенского «Вереса» Владислав Семенчук попал в серьезное ДТП.

Как сообщают правоохранители Ровенской области, автомобиль BMW, двигаясь вблизи города Ровно, во время обгона другой машины съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

В полиции отмечают, что одной из версий причины аварии могли быть ночные гонки.

Одним из пассажиров BMW был бывший игрок «Вереса» Владислав Семенчук, который в свое время провел несколько матчей в Премьер-лиге, а затем перешел из футбола в футзал.

По информации полицейских, с Семенчуком в автомобиле находились его партнеры по футзальной команде Ровно. Сейчас врачи борются за жизнь всех троих.