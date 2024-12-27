Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Вереса попал в жуткое ДТП
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:32
1143
0

Бывший игрок Вереса попал в жуткое ДТП

За его жизнь борются врачи

27 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:32
1143
0
Бывший игрок Вереса попал в жуткое ДТП
ФК Верес. Владислав Семенчук

28-летний экс-игрок ровенского «Вереса» Владислав Семенчук попал в серьезное ДТП.

Как сообщают правоохранители Ровенской области, автомобиль BMW, двигаясь вблизи города Ровно, во время обгона другой машины съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

В полиции отмечают, что одной из версий причины аварии могли быть ночные гонки.

Одним из пассажиров BMW был бывший игрок «Вереса» Владислав Семенчук, который в свое время провел несколько матчей в Премьер-лиге, а затем перешел из футбола в футзал.

По информации полицейских, с Семенчуком в автомобиле находились его партнеры по футзальной команде Ровно. Сейчас врачи борются за жизнь всех троих.

По теме:
Распустили футболистов. В клубе Первой лиги остались директор и тренер
ЛНЗ расторг контракты с несколькими членами тренерского штаба
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно ДТП
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Чувствую себя украинцем». Дулуб открестился от родины из-за войны
Футбол | 27 декабря 2024, 13:31 7
«Чувствую себя украинцем». Дулуб открестился от родины из-за войны
«Чувствую себя украинцем». Дулуб открестился от родины из-за войны

Олег Дулуб заявил, что ему очень комфортно в Украине

Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Бокс | 27 декабря 2024, 13:52 0
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа

Даниэль верит в Тайсона

Ирпень и Чернигов. Президент Кудривки рассказал о планах в УПЛ
Футбол | 27.12.2024, 18:24
Ирпень и Чернигов. Президент Кудривки рассказал о планах в УПЛ
Ирпень и Чернигов. Президент Кудривки рассказал о планах в УПЛ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2024, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 27.12.2024, 10:44
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
26.12.2024, 02:27 2
Бокс
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
26.12.2024, 18:40 7
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
26.12.2024, 09:00 5
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 4
Бокс
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
26.12.2024, 10:03 5
Футбол
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
27.12.2024, 07:48 5
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем