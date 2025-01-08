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  4. ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
Испания
08 января 2025, 04:51 | Обновлено 08 января 2025, 05:18
74
0

ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара

17-летний талант «Барселоны» не случайно дал повод для сравнений

08 января 2025, 04:51 | Обновлено 08 января 2025, 05:18
74
0
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
Instagram. Ламин Ямал

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал решил сменить имидж и посетил салон.

Теперь его облик напоминает прайменную версию бразильца Неймара времен его игры за «Барселону».

Похоже, 17-летний талант каталонского клуба не случайно дал повод для сравнения с бразильской звездой.

В текущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч и забил 6 голов, учитывая все турниры.

ФОТО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара

ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара

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Ламин Ямал Неймар трансферы смена имиджа видео lifestyle Барселона фото
Николай Степанов Источник: Instagram
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