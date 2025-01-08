Испания08 января 2025, 04:51 | Обновлено 08 января 2025, 05:18
74
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ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
17-летний талант «Барселоны» не случайно дал повод для сравнений
08 января 2025, 04:51 | Обновлено 08 января 2025, 05:18
74
0
Форвард «Барселоны» Ламин Ямал решил сменить имидж и посетил салон.
Теперь его облик напоминает прайменную версию бразильца Неймара времен его игры за «Барселону».
Похоже, 17-летний талант каталонского клуба не случайно дал повод для сравнения с бразильской звездой.
В текущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч и забил 6 голов, учитывая все турниры.
ФОТО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
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