Форвард «Барселоны» Ламин Ямал решил сменить имидж и посетил салон.

Теперь его облик напоминает прайменную версию бразильца Неймара времен его игры за «Барселону».

Похоже, 17-летний талант каталонского клуба не случайно дал повод для сравнения с бразильской звездой.

В текущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч и забил 6 голов, учитывая все турниры.

ФОТО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара

ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара