Сороки шокировали канониров, соперник Беринчика, Шахтер покупает Крупского
Главные новости за 7 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 января.
1. Канониры без боеприпасов. Арсенал дома уступил Ньюкаслу в Кубке лиги
Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте
2. Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
Илья Крупский вскоре станет игроком донецкой команды
3. Дьекереш решил судьбу матча. Спортинг – финалист Кубка лиги Португалии
Львы обыграли «Порту» со счетом 1:0
4A. Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Украинец дал категорический ответ ПСЖ
4B.. Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Житомирская команда усиливается уругвайским форвардом с опытом игры в Европе
5A. Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата
5B. ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам
Андрей Ярмоленко снова может помочь «Динамо»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Еще год. Звездный форвард остается в АПЛ
Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»
6B. Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Илон Маск может стать владельцем «Ливерпуля»
7A. Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли во 2-м раунде WTA 250 в Австралии
7B. Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора
Дарья прошла Барбору Палицову, чешка отказалась продолжать игру
7C. Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open
Анастасия проиграла Виктории Голубич в 1-м раунде, хотя старт был многообещающим
8. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
Денис Беринчик проведет бой против Кейшона Дэвиса
9. Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо
Подписание 26-летнего хавбека может также стоить должности президента Лапорте
10. Александер Исак: возможно, лучший форвард АПЛ прямо сейчас
Оцениваем прогресс шведского нападающего «Ньюкасла»
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