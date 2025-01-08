Сороки шокировали канониров, соперник Беринчика, Шахтер покупает Крупского

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 января.

1. Канониры без боеприпасов. Арсенал дома уступил Ньюкаслу в Кубке лиги

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте

2. Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы

Илья Крупский вскоре станет игроком донецкой команды

3. Дьекереш решил судьбу матча. Спортинг – финалист Кубка лиги Португалии

Львы обыграли «Порту» со счетом 1:0

4A. Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи

Украинец дал категорический ответ ПСЖ

4B.. Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой

Житомирская команда усиливается уругвайским форвардом с опытом игры в Европе

5A. Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера

Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата

5B. ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам

Андрей Ярмоленко снова может помочь «Динамо»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Еще год. Звездный форвард остается в АПЛ

Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

6B. Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ

Илон Маск может стать владельцем «Ливерпуля»

7A. Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте

Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли во 2-м раунде WTA 250 в Австралии

7B. Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора

Дарья прошла Барбору Палицову, чешка отказалась продолжать игру

7C. Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open

Анастасия проиграла Виктории Голубич в 1-м раунде, хотя старт был многообещающим

8. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем

Денис Беринчик проведет бой против Кейшона Дэвиса

9. Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо

Подписание 26-летнего хавбека может также стоить должности президента Лапорте

10. Александер Исак: возможно, лучший форвард АПЛ прямо сейчас

Оцениваем прогресс шведского нападающего «Ньюкасла»