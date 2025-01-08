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Другие новости
08 января 2025, 07:59 | Обновлено 08 января 2025, 08:25
227
0

Сороки шокировали канониров, соперник Беринчика, Шахтер покупает Крупского

Главные новости за 7 января на Sport.ua

08 января 2025, 07:59 | Обновлено 08 января 2025, 08:25
227
0
Сороки шокировали канониров, соперник Беринчика, Шахтер покупает Крупского
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 января.

1. Канониры без боеприпасов. Арсенал дома уступил Ньюкаслу в Кубке лиги
Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте

2. Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
Илья Крупский вскоре станет игроком донецкой команды

3. Дьекереш решил судьбу матча. Спортинг – финалист Кубка лиги Португалии
Львы обыграли «Порту» со счетом 1:0

4A. Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Украинец дал категорический ответ ПСЖ

4B.. Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Житомирская команда усиливается уругвайским форвардом с опытом игры в Европе

5A. Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата

5B. ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам
Андрей Ярмоленко снова может помочь «Динамо»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Еще год. Звездный форвард остается в АПЛ
Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

6B. Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Илон Маск может стать владельцем «Ливерпуля»

7A. Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли во 2-м раунде WTA 250 в Австралии

7B. Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора
Дарья прошла Барбору Палицову, чешка отказалась продолжать игру

7C. Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open
Анастасия проиграла Виктории Голубич в 1-м раунде, хотя старт был многообещающим

8. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
Денис Беринчик проведет бой против Кейшона Дэвиса

9. Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо
Подписание 26-летнего хавбека может также стоить должности президента Лапорте

10. Александер Исак: возможно, лучший форвард АПЛ прямо сейчас
Оцениваем прогресс шведского нападающего «Ньюкасла»

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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