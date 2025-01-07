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  4. Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо
Испания
07 января 2025, 11:55 | Обновлено 07 января 2025, 12:33
742
4

Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо

Подписание 26-летнего хавбека может также стоить должности президента Жоану Лапорте…

07 января 2025, 11:55 | Обновлено 07 января 2025, 12:33
742
4
Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо
Коллаж Sport.ua

Летом минувшего года многие специалисты расхваливали руководство «Барселоны» и лично президента каталонского клуба Жоана Лапорту за трансфер одного из героев финальной части Евро-2024 Дани Ольмо. Хавбек, который в самом начале карьеры провел несколько лет в академии «блаугранас», но затем принял решение уехать в загребское «Динамо» для лучшей адаптации во взрослом футболе, обошелся казне «Барселоны» в 55 миллионов евро – именно такую сумму испанский гранд пообещал выплатить немецкому «Лейпцигу».

С первого же дня пребывания Ольмо в «Барселоне» вокруг футболиста витала ключевая проблема – способность клуба заявить хавбека на сезон для участия в испанской Ла Лиге и Кубке страны. Из-за финансовых правил, существующих в Испании и не позволяющих клубам превышать установленную для них границу зарплат на команду, «блаугранас» не смогли быстро включить в свою заявку Ольмо, и им пришлось прибегнуть к различного рода ухищрениям, чтобы получить для хавбека временное разрешение выступать за каталонцев.

Период действия временного разрешения на регистрацию для Ольмо завершился 31 декабря. К этому дню «Барселона» должна была отыскать свободные средства, которые бы компенсировали затраты на выплату оклада хавбека (к слову, помимо Ольмо аналогичная проблема у «блаугранас» с 1 января нынешнего года возникла и с Пау Виктором). И вроде как в СМИ даже появилась обнадеживающая новость о том, что Жоан Лапорта продал права на пользование VIP-ложами на обновленном стадионе «Камп Ноу» неким арабским инвесторам за 104 миллиона евро, однако несмотря на это, уже 4 января стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация ответила отказом на просьбу «Барселоны» выдать лицензию для дальнейшей полноценной регистрации Ольмо, позволяющей хавбеку участвовать в официальных поединках Ла Лиги.

Согласно официальному заявлению, опубликованному федерацией, каталонский клуб «не представил никакой реальной альтернативы» для интеграции бюджетов и, следовательно, для получения лицензий, которые позволили бы Ольмо и Виктору остаться в команде Флика. Гарантийное письмо, которое подтверждает получение 104 миллионов евро от арабских инвесторов за право пользования VIP-ложами на обновленном стадионе «Камп Ноу» (некоторые источники пишут, что речь идет о 20-летнем периоде!), не было принято во внимание руководящим органом испанского футбола, так как речь идет о распоряжении объектом, на котором до сих пор еще не завершена реконструкция, а сама «Барселона» в настоящий момент вынуждена проводить домашние матчи на другой арене – Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.

В связи с этим похвала в адрес президента «Барселоны» Жоана Лапорты резко сменилась на критику. В частности, экс-кандидат на пост руководителя «блаугранас» Виктор Фонт уже призвал Лапорту добровольно уйти в отставку, если клубу придется отпустить Дани Ольмо свободным агентом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Такая вероятность действительно существует и, после отказа федерации выдавать лицензию и регистрировать хавбека, она выглядит более чем высокой. Дело в том, что агенты Ольмо еще при составлении контракта футболиста добились того, что в трудовое соглашение Дани был включен пункт о возможности его расторжения в одностороннем порядке, которым можно воспользоваться, если «Барселона» будет неспособна добиться регистрации игрока для участия в матчах Ла Лиги (по действующим нормам УЕФА заявлять футболистов для участия в еврокубках также можно только среди тех, кто официально заявлен на внутренние турниры).

Это значит, что Ольмо может покинуть «Барселону» свободным агентом, если клуб не сумеет положительно решить вопрос с его регистрацией. Более того, по условиям контракта футболист также будет в праве требовать компенсацию в размере всей суммы, причитающейся ему до конца действия контракта, то есть до 30 июня 2030 года.

По подсчетам испанских аналитиков, а также журналистов Forbes, суммарные убытки «Барселоны» в случае провала с регистрацией Ольмо могут составить почти 270 миллионов евро, и это станет колоссальным финансовым ударом по клубу, который и так пребывает в далеко не лучшем экономическом положении.

Эта сумма складывается из 55 миллионов евро, которые «Барселона» должна «Лейпцигу» за переход Ольмо (на текущий момент компенсация немцам не была выплачена в полном объеме), из 48 миллионов евро неустойки самому игроку за досрочное расторжение контракта по вине клуба, а также из ряда других финансовых потерь, которые эксперты называют потенциальными. Речь идет о невозможности «Барселоны» продать Ольмо хотя бы по его нынешней рыночной стоимость (где-то 60 миллионов евро) и о том, что за право пользования VIP-ложами на обновленном стадионе «Камп Ноу» каталонцам удалось выручить вдвое меньшую сумму (104 миллиона евро), чем планировалось изначально. Арабские инвесторы, которые пошли на эту сделку, прекрасно осознавая острую потребность «Барселоны» в ликвидности в формате «здесь и сейчас», сумели очень сильно занизить цену в торгах, вследствие чего Лапорте не оставалось ничего другого, кроме как пойти на их условия, так как стоять на своем президент «блаугранас» банально не мог, ведь его поджимало время.

Если объединить реальные и потенциальные потери «Барселоны» от ухода Дани Ольмо свободным агентом, который может произойти из-за неспособности клуба зарегистрировать футболиста, выйдет сумма близкая к 270 миллионам евро. А это в какой-то степени обновление трансферного рекорда, который в настоящий момент закреплен за переходом Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в августе 2017-го за 222 миллиона евро.

Что-либо добавить в этой откровенно гротескной истории пока невозможно. Остается только дождаться, чем она закончится, и какими будут реальные последствия для «Барселоны», Жоана Лапорты и Дани Ольмо…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Lulinnha
Лапорта поставил zero ! 
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ЦАРЬ И БОГ РЕНАТ СПАСИ БРАТСКИЙ КЛУБ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА 
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0
T-800
потратили 55 млн на трансфер
плюс
неустойка вдруг что на 60 млн
Итого: 115 млн списание
пы.сы
проданные вип-ложи это тоже потери? статья такого же уровня недавнего прошлого менеджмента Барселоны ...))
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0
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