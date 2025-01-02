Виктор ФОНТ: «Если Ольмо покинет команду бесплатно - Лапорта должен уйти»

Футбольный функционер Виктор Фонт раскритиковал руководство «Барселоны» из-за ситуации с Дани Ольмо.

«О чем свидетельствуют такие вещи? Президент клуба демонстрирует полную некомпетентность. Пусть объяснит, как можно было допустить подобное. Это же катастрофические действия для клуба с такой великой историей.

Вдумайтесь: «Барселона» может потерять футболиста, которого подписали всего четыре месяца назад за 55 миллионов евро. И теперь он может уйти из-за действий руководства, которые полны импровизации и абсолютного непрофессионализма.

Недопустимо, чтобы лидер «Барсы» действовал таким образом, создавая подобный имидж клуба. Именно поэтому мы требуем от руководства и президента Жоана Лапорты немедленных объяснений и детального описания принятых мер и их последствий.

Руководство должно было знать, что подписание такого футболиста повлияет на финансовый фэйр-плей. А дальнейшие действия лишь вызывают вопросы. Зачем было обращаться в суд, если выход из ситуации очевиден – найти деньги? И почему продажа VIP-мест на «Камп Ноу» проходит в закрытом режиме?

Мне кажется, если в итоге Ольмо покинет команду бесплатно, Лапорта должен будет уйти», – прокомментировал Фонт.