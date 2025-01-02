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  4. Виктор ФОНТ: «Если Ольмо покинет команду бесплатно - Лапорта должен уйти»
Испания
02 января 2025, 03:41 |
55
0

Виктор ФОНТ: «Если Ольмо покинет команду бесплатно - Лапорта должен уйти»

Бывший кандидат в президенты Барселоны раскритиковал руководство

02 января 2025, 03:41 |
55
0
Виктор ФОНТ: «Если Ольмо покинет команду бесплатно - Лапорта должен уйти»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный функционер Виктор Фонт раскритиковал руководство «Барселоны» из-за ситуации с Дани Ольмо.

«О чем свидетельствуют такие вещи? Президент клуба демонстрирует полную некомпетентность. Пусть объяснит, как можно было допустить подобное. Это же катастрофические действия для клуба с такой великой историей.

Вдумайтесь: «Барселона» может потерять футболиста, которого подписали всего четыре месяца назад за 55 миллионов евро. И теперь он может уйти из-за действий руководства, которые полны импровизации и абсолютного непрофессионализма.

Недопустимо, чтобы лидер «Барсы» действовал таким образом, создавая подобный имидж клуба. Именно поэтому мы требуем от руководства и президента Жоана Лапорты немедленных объяснений и детального описания принятых мер и их последствий.

Руководство должно было знать, что подписание такого футболиста повлияет на финансовый фэйр-плей. А дальнейшие действия лишь вызывают вопросы. Зачем было обращаться в суд, если выход из ситуации очевиден – найти деньги? И почему продажа VIP-мест на «Камп Ноу» проходит в закрытом режиме?

Мне кажется, если в итоге Ольмо покинет команду бесплатно, Лапорта должен будет уйти», – прокомментировал Фонт.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига Дани Ольмо Пау Виктор Дельгадо Виктор Фонт Жоан Лапорта
Олександр Сільченко Источник
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