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Испания
01 января 2025, 18:23 | Обновлено 01 января 2025, 18:28
315
0

Стало известно, когда Барселона решит регистрацию Ольмо и Виктора

Пока что игроки тренируются с каталонским клубом

01 января 2025, 18:23 | Обновлено 01 января 2025, 18:28
315
0
Стало известно, когда Барселона решит регистрацию Ольмо и Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Барселоны» до конца недели должно предоставить финансовые гарантии Ла Лиге и попытаться зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть чемпионата.

Как сообщает Marca, игроки продолжают тренироваться с каталонцами, поскольку верят, что клуб решит этот вопрос в их пользу.

Также отмечается, что у Дани Ольмо сейчас есть более десяти предложений от топовых европейских клубов, однако испанец желает остаться в «Барселоне».

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик обеспокоен ситуацией, ведь рассчитывает на Ольмо.

Что касается Пау Виктора, то информации о нем значительно меньше. Его статус в клубе не так важен, как у Дани Ольмо.

Ранее стало известно, что «Барселоне» было отказано в апелляции по регистрации испанского полузащитника.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Дани Ольмо Пау Виктор Дельгадо
Олександр Сільченко Источник: Marca
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