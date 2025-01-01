Стало известно, когда Барселона решит регистрацию Ольмо и Виктора
Пока что игроки тренируются с каталонским клубом
Руководство «Барселоны» до конца недели должно предоставить финансовые гарантии Ла Лиге и попытаться зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть чемпионата.
Как сообщает Marca, игроки продолжают тренироваться с каталонцами, поскольку верят, что клуб решит этот вопрос в их пользу.
Также отмечается, что у Дани Ольмо сейчас есть более десяти предложений от топовых европейских клубов, однако испанец желает остаться в «Барселоне».
Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик обеспокоен ситуацией, ведь рассчитывает на Ольмо.
Что касается Пау Виктора, то информации о нем значительно меньше. Его статус в клубе не так важен, как у Дани Ольмо.
Ранее стало известно, что «Барселоне» было отказано в апелляции по регистрации испанского полузащитника.
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