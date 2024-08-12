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Испания
12 августа 2024, 22:32 |
888
0

У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Ольмо

Каталонскому клубу нужны примерно 60 миллионов евро

12 августа 2024, 22:32 |
888
0
У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Ольмо
ФК Барселона. Дани Ольмо

У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией на сезон звездного новичка команды, Дани Ольмо. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Барселоне» нужны примерно 60 миллионов евро доходов для того, чтобы соответствовать финансовым правилам испанской Ла Лиги. 40 миллионов евро, которые «Барселона» недавно получила от спонсорского соглашения с кейтеринговой компанией, оказалось недостаточно.

Пока что у «Барселоны» есть проблемы с регистрацией на следующий сезон даже не новичков, а тех игроков, которые уже выступали за команду в прошлом сезоне.

Скорее всего, «Барселоне» придется продать нескольких дорогостоящих игроков. Среди кандидатов – Рональд Араухо, Рафинья и Френки Де Йонг.

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Олег Дидух Источник: Cadena Ser
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