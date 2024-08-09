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Испания
09 августа 2024, 16:52 | Обновлено 09 августа 2024, 16:54
1446
0

ОФИЦИАЛЬНО. Герой Испании на Евро-2024 перешел в Барселону

Контракт с Дани Ольмо рассчитан до 2029 года

09 августа 2024, 16:52 | Обновлено 09 августа 2024, 16:54
1446
0
ОФИЦИАЛЬНО. Герой Испании на Евро-2024 перешел в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Барселона» официально объявила о приобретении Дани Ольмо из «Лейпцига».

Испанский полузащитник подписал долгосрочный контракт с каталонским клубом до 2030 года. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро с учетом бонусов. В новом соглашении прописана внушительная сумма отступных – 500 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек продемонстрировал высокую результативность за «Лейпциг», забив 8 голов и отдав 5 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

Интересно, что Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда ушел в 2014 году в загребское «Динамо». В «сине-гранатовой» футболке игрок будет выступать под 20-м номером.

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Барселона трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Дани Ольмо Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: ФК Барселона
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