ОФИЦИАЛЬНО. Герой Испании на Евро-2024 перешел в Барселону
Контракт с Дани Ольмо рассчитан до 2029 года
«Барселона» официально объявила о приобретении Дани Ольмо из «Лейпцига».
Испанский полузащитник подписал долгосрочный контракт с каталонским клубом до 2030 года. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро с учетом бонусов. В новом соглашении прописана внушительная сумма отступных – 500 миллионов евро.
В минувшем сезоне 25-летний хавбек продемонстрировал высокую результативность за «Лейпциг», забив 8 голов и отдав 5 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.
Интересно, что Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда ушел в 2014 году в загребское «Динамо». В «сине-гранатовой» футболке игрок будет выступать под 20-м номером.
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