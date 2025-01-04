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Испания
04 января 2025, 15:19 | Обновлено 04 января 2025, 15:27
1027
0

ОФИЦИАЛЬНО. Федерация футбола Испании приняла решение по Ольмо

«Барселона» пойдет в суд

04 января 2025, 15:19 | Обновлено 04 января 2025, 15:27
1027
0
ОФИЦИАЛЬНО. Федерация футбола Испании приняла решение по Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Королевская федерация футбола Испании официально отказала каталонской «Барселоне» в регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.

«Получив запрос от ФК «Барселона» на получение лицензий для Дани Ольмо и Пау Виктора и проанализировав соответствующие федеральные нормы, Мониторинговый комитет решил не предоставлять предварительную или окончательную лицензию, запрашиваемую ФК «Барселона» для вышеупомянутых игроков, в соответствии с буквальным толкованием статей 130. 2 и 141.5 Общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия была аннулирована, в течение того же сезона получить лицензию в той же команде клуба, с которой он уже был связан», – говорится в официальном заявлении RFEF.

Сообщается, что «Барселона» будет подавать в суд, чтобы обжаловать это решение.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Пау Виктора 2 гола и 1 ассист в 17 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может арендовать Дани Ольмо.

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Барселона Дани Ольмо Пау Виктор суд Королевская федерация футбола Испании (RFEF) Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: RFEF
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