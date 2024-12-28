Известно, на какие жертвы пошла Барселона, чтобы зарегистрировать Ольмо

«Барселона» получила отказ в регистрации хавбека Дани Ольмо на вторую половину этого сезона. У руководства клуба осталось три дня до конца года, чтобы уладить этот вопрос.

Каталонцы рисковали потерять Ольмо бесплатно, футболист мог уйти из команды уже в январе свободным агентом. Однако президент клуба Жоан Лапорта нашел выход из ситуации. Каталонский клуб продал право на пользования VIP ложами на «Камп Ноу». Лапорта продал эти права различным арабским компаниям на сумму 100 миллионов евро. Эти средства «Барса» инвестирует в регистрацию Ольмо и Витора Роке, который сейчас на правах аренды играет за «Бетис».

В этом сезоне Ольмо провел за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.