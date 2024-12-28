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Испания
28 декабря 2024, 23:07 |
1167
2

Известно, на какие жертвы пошла Барселона, чтобы зарегистрировать Ольмо

Жоан Лапорта нашел выход из ситуации

28 декабря 2024, 23:07 |
1167
2
Известно, на какие жертвы пошла Барселона, чтобы зарегистрировать Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Барселона» получила отказ в регистрации хавбека Дани Ольмо на вторую половину этого сезона. У руководства клуба осталось три дня до конца года, чтобы уладить этот вопрос.

Каталонцы рисковали потерять Ольмо бесплатно, футболист мог уйти из команды уже в январе свободным агентом. Однако президент клуба Жоан Лапорта нашел выход из ситуации. Каталонский клуб продал право на пользования VIP ложами на «Камп Ноу». Лапорта продал эти права различным арабским компаниям на сумму 100 миллионов евро. Эти средства «Барса» инвестирует в регистрацию Ольмо и Витора Роке, который сейчас на правах аренды играет за «Бетис».

В этом сезоне Ольмо провел за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.

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Жоан Лапорта Барселона Дани Ольмо Ла Лига чемпионат Испании по футболу финансы
Дмитро Олійник Источник: Marca
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ulefka
ну і бредятіна
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Harun Bakircioğlu
Обещали 30 ноября сыграть матч на обновленном Камп Ноу на 125-летие, но что-то не пошло не так. Это он продал вип-ложи еще строящегося стадиона. Открытие для матчей перенесли на сентябрь 2025.
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