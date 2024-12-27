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  4. Барса рискует в январе потерять Ольмо бесплатно. За него отдали 60 млн евро
Испания
27 декабря 2024, 17:13 |
843
2

Барса рискует в январе потерять Ольмо бесплатно. За него отдали 60 млн евро

Неприятная ситуация каталонского клуба

27 декабря 2024, 17:13 |
843
2
Барса рискует в январе потерять Ольмо бесплатно. За него отдали 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Барселона» в пятницу снова получила отказ в регистрации хавбека Дани Ольмо на вторую половину нынешнего сезона.

В клубе были уверены, что недавняя громкая сделка с Nike даст финансовые гарантии того, что Ла Лига сможет зарегистрировать Ольмо, а также форварда Пау Виктора.

Однако каталонцы получили отказ. Сообщается, что у руководства клуба осталось четыре дня до конца года, чтобы уладить этот вопрос.

Если не удастся, что Ольмо может уйти из команды свободным агентом уже 1 января – такой пункт был внесен в его контракт, учитывая проблемы с регистрацией хавбека после перехода из «Лейпцига» в августе.

За испанского футболиста заплатили около 60 миллионов евро.

Правда, сам Ольмо несколько раз заявил, что не хотел бы пользоваться ситуацией и уходить бесплатно, желая продолжать выступать за «Барселону».

В нынешнем сезоне Дани забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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Барселона Дани Ольмо трансферы трансферы Лиги 1 Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 2
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valerafan1
Виходить Реалу все, Барсі закон. Ідеї іспанського диктатора Франко в житті.
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+2
Serhii Babak
в аренду нехай йде...грати неможна, а на контракті бути  то думаю можна
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0
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