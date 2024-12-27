Барса рискует в январе потерять Ольмо бесплатно. За него отдали 60 млн евро

«Барселона» в пятницу снова получила отказ в регистрации хавбека Дани Ольмо на вторую половину нынешнего сезона.

В клубе были уверены, что недавняя громкая сделка с Nike даст финансовые гарантии того, что Ла Лига сможет зарегистрировать Ольмо, а также форварда Пау Виктора.

Однако каталонцы получили отказ. Сообщается, что у руководства клуба осталось четыре дня до конца года, чтобы уладить этот вопрос.

Если не удастся, что Ольмо может уйти из команды свободным агентом уже 1 января – такой пункт был внесен в его контракт, учитывая проблемы с регистрацией хавбека после перехода из «Лейпцига» в августе.

За испанского футболиста заплатили около 60 миллионов евро.

Правда, сам Ольмо несколько раз заявил, что не хотел бы пользоваться ситуацией и уходить бесплатно, желая продолжать выступать за «Барселону».

В нынешнем сезоне Дани забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.