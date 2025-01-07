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Англия
07 января 2025, 12:23 | Обновлено 07 января 2025, 12:27
402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще год наслаждения. Звездный форвард остается в АПЛ

Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

07 января 2025, 12:23 | Обновлено 07 января 2025, 12:27
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще год наслаждения. Звездный форвард остается в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

«Тоттенхэм» продлил контракт с корейским нападающим Сон Хын Мином, сообщают социальные сети клуба.

В соглашении 32-летнего футболиста, которое действовало до лета 2025 года, была опция продления еще на год, которой клуб воспользовался. Теперь кореец будет выступать за лондонский коллектив до лета 2026 года.

За всю карьеру в «Тоттенхэме» Сон Хын Мин провел 431 матч, забил 169 голов и отдал 90 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» может подписать одного из лидеров «Тоттенхэма».

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Сон Хын Мин Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта Тоттенхэм
Данііл Киріяка Источник: ФК Тоттенхэм
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