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  4. Самый дорогой защитник в истории. В Реале нашли 3 потенциальных новичков
Испания
07 января 2025, 09:28 |
103
0

Самый дорогой защитник в истории. В Реале нашли 3 потенциальных новичков

В поле зрения мадридского гранда попали Йошко Гвардиол, Кастелло Лукеба и Микки Ван де Вен

07 января 2025, 09:28 |
103
0
Самый дорогой защитник в истории. В Реале нашли 3 потенциальных новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Мадридский «Реал» нашел 3 молодых защитников, которые могут усилить центр обороны команды, сообщает Fichajes.

Руководство «сливочных» выделяет такие кандидатуры: француз Кастелло Лукеба из «РБ Лейцпиг», нидерландец Микки Ван де Вен из «Тоттенхэма» и хорват Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити», переход которого в английский гранд лето 2023 года за 90 миллионов евро стал самым дорогим трансфером защитника в истории.

В Мадриде понимают, что ни один и вышеперечисленных игроков не обойдется им дешево, но Флорентино Перес готов инвестировать.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти оценил матч с «Депортива Минера».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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