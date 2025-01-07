Самый дорогой защитник в истории. В Реале нашли 3 потенциальных новичков

Мадридский «Реал» нашел 3 молодых защитников, которые могут усилить центр обороны команды, сообщает Fichajes.

Руководство «сливочных» выделяет такие кандидатуры: француз Кастелло Лукеба из «РБ Лейцпиг», нидерландец Микки Ван де Вен из «Тоттенхэма» и хорват Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити», переход которого в английский гранд лето 2023 года за 90 миллионов евро стал самым дорогим трансфером защитника в истории.

В Мадриде понимают, что ни один и вышеперечисленных игроков не обойдется им дешево, но Флорентино Перес готов инвестировать.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти оценил матч с «Депортива Минера».