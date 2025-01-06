«Была хорошая идея». Анчелотти оценил матч Кубка, где Лунин не пропустил

В понедельник, 6 января, прошел матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортива» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок прошел в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран». «Реал» разбил соперника со счетом 5:0. Впервые с ноября 2024 года в стартовом составе «королевского клуба» вышел Андрей Лунин, который сохранил ворота сухими.

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал этот поединок.

«Мы сыграли серьезную игру от начала до конца. Было очевидно, что у нас больше качества, но было нелегко соответствовать настрою. И это то, что мы сделали с самого начала. Мы довольны.

Эндрик провел хорошую игру, даже с учетом того, что он не забил. Я уверен, что он забьет, когда нам это будет нужно.

Вальверде? Для него было хорошей идеей сыграть 45 минут. Мы предпочли сохранить Беллингема, Чоаумени или Себальоса», – сказал Анчелотти.