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Испания
06 января 2025, 23:32 |
481
0

«Была хорошая идея». Анчелотти оценил матч Кубка, где Лунин не пропустил

Мадридский клуб обыграл «Депортива» Минера со счетом 5:0

06 января 2025, 23:32 |
481
0
«Была хорошая идея». Анчелотти оценил матч Кубка, где Лунин не пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В понедельник, 6 января, прошел матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортива» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок прошел в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран». «Реал» разбил соперника со счетом 5:0. Впервые с ноября 2024 года в стартовом составе «королевского клуба» вышел Андрей Лунин, который сохранил ворота сухими.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал этот поединок.

«Мы сыграли серьезную игру от начала до конца. Было очевидно, что у нас больше качества, но было нелегко соответствовать настрою. И это то, что мы сделали с самого начала. Мы довольны.

Эндрик провел хорошую игру, даже с учетом того, что он не забил. Я уверен, что он забьет, когда нам это будет нужно.

Вальверде? Для него было хорошей идеей сыграть 45 минут. Мы предпочли сохранить Беллингема, Чоаумени или Себальоса», – сказал Анчелотти.

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Депортива Минера Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Marca
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