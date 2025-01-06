6 января на «Картагонова» пройдет матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Депортива Минера» встретится с «Реал Мадрид». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Депортива Минера

Команда через пару лет будет праздновать столетний юбилей, она была основана в 1927-м году. Но за все это время только пару сезонов в середине 50-х лет прошлого века провели в третьем дивизионе страны. Ну, а сейчас красные орлы как раз на подъеме: проведя три сезона еще ниже, в 2024-м получилось вернуться в четвёртый дивизион. Там пока что новичок идет в середняках, но и не удивительно: в приоритете кубок. Там получилось разгромить Туделано 5:0 на выезде. А потом дома с Алавесом аутсайдер обменивался голами как в основное время, так и в дополнительное, а потом выиграли серию пенальти - там вратарь, Мартинес Пуянте, пропустил только после одного удара. В качестве награды примут столичный гранд - уникальный опыт для футболистов и возможность хорошенько заработать на билетах.

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Реал Мадрид

Клуб как раз в Копе дель Рей в прошлом сезоне потерпел неудачу. Но остальные турниры он тогда выиграл, и испанский Суперкубок с Примерой, и Лигу чемпионов. Сейчас нет и близко той стабильности. Так, в главном еврокубке обладатель турнира только в 6-м туре сумел сровнять количество побед и поражений. А в Ла Лиге были осечки с первого же поединка, более того, домашнее Эль Класико было проиграно Барселоне разгромно. Да, соперник провалил концовку 2024-го года и утратил лидерство - зато прибавил Атлетико. После паузы на зимние праздники подопечные Анчелотти уже успели сыграть первый матч, перенесенный, с Валенсией. Там королевский клуб только в концовке вырвал победу, проигрывая аутсайдеру львиную часть встречи. Отметим, что на игру с ФК Депортива Минера выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Статистика личных встреч

Клубы находятся на максимально разном уровне. Так что они за почти сто лет существования хозяев поля сыграют впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут спортивных чудес от этой пары. Более сильный, в разы, клуб, тут обязан побеждать с форой -3 гола (коэффициент - 1,8)