В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортива» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран».

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Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.

Депортива Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция