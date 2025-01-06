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Кубок Испании
Депортива Минера
06.01.2025 20:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
06 января 2025, 08:07 | Обновлено 06 января 2025, 08:45
377
1

Депортива Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января матч 1/16 финала Кубка Испании

06 января 2025, 08:07 | Обновлено 06 января 2025, 08:45
377
1
Депортива Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортива» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.

Депортива Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Депортиво Минера – Реал
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Депортива Минера Реал Мадрид Кубок Испании по футболу смотреть онлайн Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Тим Сергей
какой на х шанс, не заржаветь разве шо,  никто на него как первого не рассчитывает
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