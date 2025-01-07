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Кубок Испании
Депортива Минера
06.01.2025 20:00 – FT 0 : 5
Реал Мадрид
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Испания
07 января 2025, 00:04 | Обновлено 07 января 2025, 02:09
742
0

Депортива Минера – Реал – 0:5. Сухой матч Лунина. Видео голов и обзор

Мадридцы не оставили шансов хозяевам поля

07 января 2025, 00:04 | Обновлено 07 января 2025, 02:09
742
0
Депортива Минера – Реал – 0:5. Сухой матч Лунина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 6 января, прошел матч 1/32 финала кубка Испании между «Депортива Минера» и мадридским «Реалом».

Матч прошел на стадионе Картогонова в Картахене. Стартовый свисток прозвучал 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua

Мадридцы, как и предполагалось, сразу взяли игру под свой контроль. Забив 3 гола в первые 30 минут встречи, вопросы по победителю были сняты еще до перерыва, поэтому 2 тайм превратился в формальность.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин провел матч на 0.

Кубок Испании. 1/32 финала. 6 января

Депортива Минера – Реал – 0:5

Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Депортива Минера Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Арда Гюлер Лука Модрич Эдуардо Камавинга Федерико Вальверде
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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