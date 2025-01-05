Лунин или Куртуа? Анчелотти сообщил, кто станет в воротах в Кубке Испании
Тренер хочет дать отдых основному голкиперу
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявил, что в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Депортиво Минера» место в воротах займет украинский голкипер Андрей Лунин.
«Лунин сыграет завтра, потому что Куртуа должен отдохнуть и хорошо восстановиться. Еще не решено, что Лунин будет играть только в Кубке Испании», - цитирует Анчелотти издание AS.
Матч состоится в понедельник, 6 января, в 20:00 по киевскому времени. Лунин, который ранее получал мало игровой практики из-за стабильной игры Тибо Куртуа, имеет шанс проявить себя в составе королевского клуба.
«Депортиво Минера» - представитель низшего дивизиона, и такие матчи обычно предоставляют возможность ротации состава. Анчелотти, однако, отметил, что каждый игрок имеет значение для команды, а Кубок Испании - это турнир, который «Реал» стремится выиграть.
Напомним, что украинский вратарь уже неоднократно демонстрировал свое мастерство в составе «сливочных», в частности в предыдущих кубковых поединках, и стремится закрепиться как важная часть команды.
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