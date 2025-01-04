Была провокация? Известно, сколько матчей может пропустить Винисиус

3 января в матче 12-го тура испанской Ла Лиги встретились «Валенсия» и мадридский «Реал». Гости пропустили первыми, однако сумели переломить ситуацию и вырвать победу со счетом 2:1.

В этом поединке лидер «сливочных» Винисиус Жуниор был удален на 79-й минуте из-за того, что толкнул вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски. Сообщалось, что максимальная дисквалификация, которая угрожала игроку, составляла 12 матчей.

По данным испанского издания Marca, бразилец будет отстранен от футбола всего на два поединка из-за смягчающихся факторов, а именно провокации со стороны голкипера соперника.

Решение Дисциплинарного комитета должно быть принято до шестого января, когда «Реал» сыграет следующий матч – в Кубке против «Депортиво Минера».