У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок

3 января состоялся матч перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 79-й минуте произошел инцидент между звездным вингером «Реала» Винисиусом и вратарем «Валенсии» Столе Димитриевски.

Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевски похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку. Винисиусу грозит дисквалификация в 12 матчей.