У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок
Звезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей
3 января состоялся матч перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».
Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 79-й минуте произошел инцидент между звездным вингером «Реала» Винисиусом и вратарем «Валенсии» Столе Димитриевски.
Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевски похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку. Винисиусу грозит дисквалификация в 12 матчей.
Vinicius volvió a liarla en Mestalla.— Relevo (@relevo) January 3, 2025
📌 El jugador fue expulsado por agresión tras escuchar cánticos de 'tonto' y 'balón de playa'.
✍ @sanchis14https://t.co/7G5NWpqdJW
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