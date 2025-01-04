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  4. У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок
Испания
04 января 2025, 00:30 | Обновлено 04 января 2025, 00:47
1225
4

У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок

Звезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей

04 января 2025, 00:30 | Обновлено 04 января 2025, 00:47
1225
4
У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

3 января состоялся матч перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 79-й минуте произошел инцидент между звездным вингером «Реала» Винисиусом и вратарем «Валенсии» Столе Димитриевски.

Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевски похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку. Винисиусу грозит дисквалификация в 12 матчей.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу дисквалификация
Іван Распутін Источник: Relevo
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Комментарии 4
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Коментатор
До чого ж противна людина 
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+1
an52
Почне плакати і волати, що це расізьм
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0
sokolyk
Я не расист, і є дуже багато достойних чорношкірих людей, але це однозначно мавпячий вчинок
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0
AndiM
Мавпа почне верещати , що всі расисти а я ніга і можу робити все що захочу. на колінах якогось х всі 2 роки стояли, що тепер мавпо подібні випадають?
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0
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