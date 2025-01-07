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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 12:50 | Обновлено 07 января 2025, 13:00
1336
1

ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам

Андрей Ярмоленко снова может помочь «Динамо»

07 января 2025, 12:50 | Обновлено 07 января 2025, 13:00
1336
1
ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам со столичным клубом.

Напомним, 35-летний футболист из-за травмы не провел за «бело-синих» ни одного матча, начиная с 10 ноября 2024 года.

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко отыграл 16 поединков на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко пытался убедить Илью Крупского перейти в «Динамо».

ФОТО. Ветеран сборной Украины вернулся к тренировкам

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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Перець
нарешті з Ярмоленком Динамо якесь психологічно більш вмотивоване на полі
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