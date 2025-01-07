ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам со столичным клубом.

Напомним, 35-летний футболист из-за травмы не провел за «бело-синих» ни одного матча, начиная с 10 ноября 2024 года.

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко отыграл 16 поединков на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко пытался убедить Илью Крупского перейти в «Динамо».

ФОТО. Ветеран сборной Украины вернулся к тренировкам