Украина. Премьер лига07 января 2025, 12:50 | Обновлено 07 января 2025, 13:00
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ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам
Андрей Ярмоленко снова может помочь «Динамо»
07 января 2025, 12:50 | Обновлено 07 января 2025, 13:00
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Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам со столичным клубом.
Напомним, 35-летний футболист из-за травмы не провел за «бело-синих» ни одного матча, начиная с 10 ноября 2024 года.
В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко отыграл 16 поединков на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко пытался убедить Илью Крупского перейти в «Динамо».
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