Александер Исак: возможно, лучший форвард АПЛ прямо сейчас

Александер Исак завершил прошлый год в очень хорошей форме. Форвард «Ньюкасла» забил больше голов в Премьер-лиге, чем кто-либо другой (8), и создал больше всего моментов с игры (19) в декабре. Он стал всего лишь вторым игроком «сорок», который забил 8 мячей в АПЛ за один месяц, после Каллума Уилсона, сделавшего это в апреле 2023 года. Исака регулярно связывают с переходом в некоторые из топ-клубов Европы в последнее время. Согласно тем же новостям, «Ньюкасл» оценивает игрока минимум в 150 млн фунтов.

Мохамед Салах лидирует в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги в этом сезоне с 18 голами. Эрлинг Холанд тоже забил больше (16), чем Исак, на счету которого 13 мячей. Но поскольку Салах –вингер, а Холанд в последнее время переживает спад формы, можно с уверенностью сказать, что швед является лучшим форвардом АПЛ на данный момент. Матч против «Тоттенхэма» стал седьмым подряд для Исака с забитыми голами в рамках АПЛ. Только Алану Ширер и Джо Уиллоку удавалось подобная серия.

Исак впечатляет не только в последнее время. Забив 25 голов во всех турнирах в прошлом сезоне, он стал первым игроком «Ньюкасла», забившим 25 или более мячей в одной кампании после Ширера в сезоне 2003/04 (28). Он также забил 25 голов в АПЛ в 2024-м году, что является наибольшим показателем для «сорок» за календарный год с тех пор, как Ширер забил 27 мячей в 2002-м году. Исак набрал 50 очков по системе гол+пас (43+7) всего за 69 матчей. Он стал третьим игроком «Ньюкасла», который быстрее всех достиг этой отметки, уступив только Энди Коулу (43 игры) и Лесу Фердинанду (58).

После перехода в августе 2022 года Исак забил 49 голов в 88 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах. Уилсон — единственный игрок, забивший за клуб более 17 мячей за такой же промежуток времени (26). Недавно Исак стал всего вторым шведским футболистом после Фредди Юнгберга, который сделал хет-трик в матче Премьер-лиги, когда помог «сорокам» разгромить «Ипсвич». Форвард «Ньюкасла» занимает третье место в гонке за «Золотую бутсу» АПЛ после первой половины сезона, соревнуясь с Коулом Палмером, хотя он сыграл на два матча меньше, чем звезда «Челси». Исак заработал репутацию хладнокровного завершителя атак, который может похвастаться показателем реализации ударов 22,6% в нынешней кампании. Это выше показателя Холанда (17,7%) и лишь немного ниже, чем у Салаха (24,3%).

Одна из сильных сторон Исака заключается в правильном выборе позиции. Он почти всегда оказывается в нужном месте в нужное время. В штрафной площади соперника швед чувствует себя как дома. Важно также то, что форвард «Ньюкасла» не теряется в больших матчах. Исак уже забивал в ворота «Тоттенхэма», «Челси», «Арсенала», «Астон Виллы», «Ливерпуля» и «МЮ» в текущем сезоне. Еще одна сильная сторона Александра – игра в воздухе. Он забил 4 мяча головой в текущем сезоне Премьер-лиги. Это лучший показатель в АПЛ, как и у Криса Вуда, однако у нападающего «Ноттингем Форест» было на 2 удара больше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Исак может не только забивать голы. Он также является одним из самых креативных игроков «Ньюкасла». Швед уже создал больше моментов с игры в этом сезоне (34), чем в любой предыдущей кампании в составе «сорок», что привело к четырем результативных передачам, хотя ранее он никогда не отдавал более двух ассистов за сезон в Англии. Исак в среднем создавал 0,9 момента за 90 минут в двух предыдущих кампаниях, а сейчас создает в среднем по 2. Но и это еще не все. Швед также хорошо действует без мяча и хорошо прессингует. В текущем сезоне он 11 раз возвращал владение мячом возле ворот соперника. Это самый высокий показатель среди всех нападающих в АПЛ после Эванилсона из «Борнмута» (15).

Только Кай Хаверц (70), Тайрик Митчелл (100) и Доминик Соланке (114) совершили больше попыток прессинга, которые привели к потере мяча у соперника, чем Исак (69) в текущем сезоне Премьер-лиги. В то время как некоторые нападающие могут выключаться из игры, как только мяч от них уходит, форвард «Ньюкасла» продолжает принимать активное участие во всем, что происходит на поле. Он поучаствовал в 93 атаках «сорок» в нынешней кампании и является одним из самых активных игроков в своей команде. Швед почти всегда доступен, что также является его преимуществом. За два с половиной сезона в Англии он получил только одну травму средней тяжести.

Исак сыграл большую роль в том, что «Ньюкасл» снова борется за место в четверке лучших команд Премьер-лиги. «Сороки», безусловно, участвуют в гонке за топ-4. Если они выйдут в Лигу чемпионов во второй раз за 3 года и оставят позади себя сразу несколько топ-клубов, будут все основания полагать, что лучший бомбардир команды никуда не уйдет, несмотря на трансферные слухи. Разговоры о возможном переходе не прекратятся, пока он будет забивать голы, учитывая высокий спрос на качественных форвардов. Исак однозначно входит в статус одного из лучших нападающих Премьер-лиги. Его имя все чаще появляется в новостях и «Ньюкасл» не может это игнорировать. Однако «сороки» могут помочь игроку не думать о других клубах, если будут добиваться высоких целей.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst