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  4. Александр ДРАМБАЕВ: «У Кривбасса есть все шансы занять самые высокие места»
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 08:28 |
88
0

Александр ДРАМБАЕВ: «У Кривбасса есть все шансы занять самые высокие места»

Защитник криворожского клуба проанализировал первую часть сезона

08 января 2025, 08:28 |
88
0
Александр ДРАМБАЕВ: «У Кривбасса есть все шансы занять самые высокие места»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Александр Драмбаев, игрок криворожского «Кривбасса», подвел итоги первого полугодия сезона-2024/25.

– Александр, как оценишь для себя и для команды первое полугодие сезона?

– Нам мое мнение, мы хорошо завершили первое полугодие – заняли четвертую позицию в турнирной таблице. Да, где-то потеряли очки, но провели ударную концовку. Полагаю, сейчас это хороший промежуточный результат и у нас есть все шансы посоревноваться за самые высокие места уже в новом году.

– Ты успел сыграть за «Кривбасс» уже 20 официальных матчей. Какую игру мог бы выделить для себя больше всего?

– В моей памяти сильнее других запечатлелись два памятных матча. Поразила игра с «Бетисом» на выезде в Лиге Конференций, ведь это был действительно интересный поединок, несмотря на неприятный результат, после которого осталось много безумных эмоций и впечатлений от царившей там стадиона и атмосферы. Второй матч – против ЛНЗ, который навсегда останется в моем сознании, ведь в этом противостоянии я забил свой первый гол в УПЛ.

– Уже со временем команда возобновляет тренировки. Как в целом проводишь отпуск?

– Мы активно проводим время с женой в Киеве, даже здесь вместе тренируемся. Также навестили родителей в родном Запорожье, провели хорошее время в семейном кругу и набрались энергии. Теперь жду начала собрания. Впереди очень много работы. Пока держу себя в тонусе — тренируюсь по индивидуальной программе в зале, делаю акцент на беговых упражнениях.

– «Кривбасс» определился со всеми спарринг-партнерами на испанском собрании. Многие игры со скандинавами. Матча против какого соперника будешь ждать больше всего?

– Честно говоря, мне без разницы с кем играть. Главное – хорошо подготовиться к официальным играм. Что касается соперников, то все заслуживают уважения, поэтому будем пытаться показать им силу украинского футбола (улыбается).

– В опросе наших фанатов при лучшем игроке «Кривбасса» в первом полугодии ты занял третье место. Как прокомментируешь этот результат для себя?

– Буду откровенным, я не люблю себя оценивать. Мы играем для болельщиков, потому они должны оценивать нашу игру. Я считаю, что победа Егора Твердохлеба полностью заслужена.

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Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Кривбасс
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