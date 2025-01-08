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WTA
08 января 2025, 07:15 |
343
0

Ястремская впервые с Australian Open 2024 вышла в четвертьфинал турнира

Даяна переиграла Энн Ли во 2-м раунде соревнований WTA 250 в Хобарте

08 января 2025, 07:15 |
343
0
Ястремская впервые с Australian Open 2024 вышла в четвертьфинал турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.

Благодаря этой победе Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований в Австралии. Для нее это будет первая стадия 1/4 финала с Australian Open 2024 на уровне Тура.

Всего за карьеру Даяна уже провела 17 четвертьфиналов. В поединке против своей следующей соперницы Маккартни Кесслер украинка будет бороться за выход в девятый полуфинал.

Также Даяна впервые с Уимблдона-2024 сумела выиграть два матча подряд на одном турнире.

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Даяна Ястремская Энн Ли WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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