Ястремская впервые с Australian Open 2024 вышла в четвертьфинал турнира
Даяна переиграла Энн Ли во 2-м раунде соревнований WTA 250 в Хобарте
8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.
Благодаря этой победе Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований в Австралии. Для нее это будет первая стадия 1/4 финала с Australian Open 2024 на уровне Тура.
Всего за карьеру Даяна уже провела 17 четвертьфиналов. В поединке против своей следующей соперницы Маккартни Кесслер украинка будет бороться за выход в девятый полуфинал.
Также Даяна впервые с Уимблдона-2024 сумела выиграть два матча подряд на одном турнире.
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