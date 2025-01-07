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Суперкубок Испании
Атлетик Бильбао
08.01.2025 21:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 января 2025, 16:04 |
152
0

Атлетик – Барселона. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 8 января в 21:00

07 января 2025, 16:04 |
152
0
Атлетик – Барселона. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик – Барселона

В среду, 8 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».

Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

В другом полуфинальном матче встретятся «Реал» Мадрид на «Мальорка».

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Атлетик – Барселона. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – Барселона
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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