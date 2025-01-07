Атлетик Бильбао

Атлетик – Барселона. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 8 января в 21:00
В среду, 8 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».
Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
В другом полуфинальном матче встретятся «Реал» Мадрид на «Мальорка».
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Атлетик – Барселона. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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