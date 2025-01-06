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Англия
06 января 2025, 11:19 |
3275
1

Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика

Процесс открытия второй допинг-пробы занимает от 6 до 8 недель

06 января 2025, 11:19 |
3275
1
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

После открытия пробы А 24-летний футболист сразу сделал запрос на открытие пробы B. Как сообщает ТаТоТаке, результаты пробы B должны быть готовы в течение 6-8 недель с момента запроса игрока на открытие этой пробы.

Имея дату, когда информация о положительном допинг-тесте Мудрика попала в СМИ, можно предположить, что результаты пробы B будут объявлены в конце января или в начале февраля 2025 года.

Результат пробы В решит судьбу Михаила. Если проба покажет отрицательный результат, то с игрока будут сняты все обвинения. В случае положительного результата дисквалификации не избежать.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Умник
Пусть все норм будет.
Левого вингера просто нет для сборной
Даже не знаю кто может заменить Мишу.
Кабаев доверия тренера сборной нет
Брагару выпал и надо заново набирать
Назаренко слишком мало времени
Экспериментировать Зубкова слева Циганкова слева или Волошина это глупо.
Единственное возможно играть со схемой с чистыми фулл беками в сборной.
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