Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

После открытия пробы А 24-летний футболист сразу сделал запрос на открытие пробы B. Как сообщает ТаТоТаке, результаты пробы B должны быть готовы в течение 6-8 недель с момента запроса игрока на открытие этой пробы.

Имея дату, когда информация о положительном допинг-тесте Мудрика попала в СМИ, можно предположить, что результаты пробы B будут объявлены в конце января или в начале февраля 2025 года.

Результат пробы В решит судьбу Михаила. Если проба покажет отрицательный результат, то с игрока будут сняты все обвинения. В случае положительного результата дисквалификации не избежать.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.