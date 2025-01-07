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  4. ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации
ATP
07 января 2025, 20:09 |
457
1

ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации

Кэмерон Норри все равно завершил выступления в Окленде, уступив Факундо Диасу Акосте

07 января 2025, 20:09 |
457
1
ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Диаса Акоста и Кэмерон Норри

Британский теннисист Кэмерон Норри (АТР 48) мог вляпаться в неприятную ситуацию.

В матче 1/16 финала хардового турнира АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) против Факундо Диаса Акосты (Аргентина, ATP 78) Норри бросил ракетку в сторону трибун. Кэмерон задел болельщицу. Инцидент произошел после того, как Норри проиграл очко при счете 2:6, 3:5 (30:30).

Однако дисквалификации Норри избежал. Судья вынес ему устное предупреждение, а сам теннисиста сразу же извинился перед фанаткой.

В итоге матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Акосты. Далее аргентинец сыграет против третьего сеяного Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 28).

ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации

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Кэмерон Норри видео болельщики фанаты Факундо Диас Акоста ATP Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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