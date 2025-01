Британский теннисист Кэмерон Норри (АТР 48) мог вляпаться в неприятную ситуацию.

В матче 1/16 финала хардового турнира АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) против Факундо Диаса Акосты (Аргентина, ATP 78) Норри бросил ракетку в сторону трибун. Кэмерон задел болельщицу. Инцидент произошел после того, как Норри проиграл очко при счете 2:6, 3:5 (30:30).

Однако дисквалификации Норри избежал. Судья вынес ему устное предупреждение, а сам теннисиста сразу же извинился перед фанаткой.

В итоге матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Акосты. Далее аргентинец сыграет против третьего сеяного Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 28).

ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации

Cam Norrie forced this spectator to take evasive action after throwing his racquet into the stands at the Auckland Open. 😳 pic.twitter.com/F0CRaY73T7