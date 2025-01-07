ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации
Кэмерон Норри все равно завершил выступления в Окленде, уступив Факундо Диасу Акосте
Британский теннисист Кэмерон Норри (АТР 48) мог вляпаться в неприятную ситуацию.
В матче 1/16 финала хардового турнира АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) против Факундо Диаса Акосты (Аргентина, ATP 78) Норри бросил ракетку в сторону трибун. Кэмерон задел болельщицу. Инцидент произошел после того, как Норри проиграл очко при счете 2:6, 3:5 (30:30).
Однако дисквалификации Норри избежал. Судья вынес ему устное предупреждение, а сам теннисиста сразу же извинился перед фанаткой.
В итоге матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Акосты. Далее аргентинец сыграет против третьего сеяного Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 28).
ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации
Cam Norrie forced this spectator to take evasive action after throwing his racquet into the stands at the Auckland Open. 😳 pic.twitter.com/F0CRaY73T7— Eurosport (@eurosport) January 7, 2025
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