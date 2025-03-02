Иско пояснил свое поведение и извинился перед болельщиками Реала

1 марта прошел матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гол + ассист в этой встрече за Бетис оформил экс-игрок сливочных Иско. После забитого мяча 32-летний испанец, который 9 лет играл за королевский клуб, бурно отпраздновал. Это не понравилось фанатам Реала.

Иско пояснил свое решение отпраздновать гол своей бывшей команде, что обычно футболисты не делают:

«Почему я отпраздновал свой гол в ворота Реала? После празднования я попросил прощения у фанатов Мадрида, я сделал жест в их сторону, потому что благодарен им за то, что они помогли мне осуществить мечты, которые есть у каждого ребенка. Реал всегда будет в моем сердце».

ВИДЕО. Иско бурно отпраздновал гол в ворота Реала, за который выступал 9 лет