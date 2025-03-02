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Испания
02 марта 2025, 08:21 |
828
1

Иско пояснил свое поведение и извинился перед болельщиками Реала

Экс-игрок Реала принес Бетису победу, а после забитого мяча бурно отпраздновал

02 марта 2025, 08:21 |
828
1
Иско пояснил свое поведение и извинился перед болельщиками Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта прошел матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гол + ассист в этой встрече за Бетис оформил экс-игрок сливочных Иско. После забитого мяча 32-летний испанец, который 9 лет играл за королевский клуб, бурно отпраздновал. Это не понравилось фанатам Реала.

Иско пояснил свое решение отпраздновать гол своей бывшей команде, что обычно футболисты не делают:

«Почему я отпраздновал свой гол в ворота Реала? После празднования я попросил прощения у фанатов Мадрида, я сделал жест в их сторону, потому что благодарен им за то, что они помогли мне осуществить мечты, которые есть у каждого ребенка. Реал всегда будет в моем сердце».

ВИДЕО. Иско бурно отпраздновал гол в ворота Реала, за который выступал 9 лет

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Бетис Реал Мадрид Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Иско фанаты болельщики
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Ааа ,вибачився жестом? Ну тоді все нормально
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