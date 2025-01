19-летний американский теннисист Нишеш Басаваредди (АТР 133) вышел в четвертьфинал хардового турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1/8 финала Нишеш переиграл Алехандро Табило (Чили, ATP 23) в трех сетах за 2 часа и 26 минут.

ATP 250 Окленд. Хард. 1/8 финала

Это была первая встреча соперников. В прошлом году Табило выиграл трофей на кортах Окленда.

Басаваредди добыл самую высокорейтинговую победу в карьере и впервые вышел в четвертьфинал на уровне АТР. За выход в полуфинал новозеландских соревнований Нишеш сыграет против Алекса Микельсена (США, ATP 41), который во 2-м раунде прошел Лоренцо Сонего (Италия, ATP 54).

Басаваредди в Окленде стартовал из квалификации и на своем пути, помимо Табило, переиграл Ботика ван де Зандсхулпа, Даниэля Альтмайера и Франсиско Комесану.

ФОТО. Как перспективный американец выбил прошлогоднего чемпиона из Окленда

Sealed with an ACE 💥



19-year-old Nishesh Basavareddy takes out defending champ Tabilo for his first ATP quarter-final and first Top-25 win! #ASBClassic25 pic.twitter.com/gdr4gaVmDo