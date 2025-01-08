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08 января 2025, 16:22 |
2550
5

ВИДЕО. Глупость не знает границ. Тимощук попал в скандал в рф

Предатель Украины показал «невероятные» знания ПДД

08 января 2025, 16:22 |
2550
5
ВИДЕО. Глупость не знает границ. Тимощук попал в скандал в рф
Анатолий Тимощук

Бывший футболист национальной сборной Украины Анатолий Тимощук попал в скандал на территории россии.

В сети завирусилось видео, на котором предатель Украины припарковал свой Porsche Panamera на одной из улиц санкт-петербурга. Все бы ничего, но сделал он это прямо на пешеходном переходе.

Для «конспирации» Анатолий решил просто заклеить часть номеров на своем автомобиле.

ВИДЕО. Глупость не знает границ. Тимощук попал в скандал в рф

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Saar
Єдине питання: нах..я ви цього підара публікуєте!????
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+10
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Максим Колісник
Дебіл і бидло
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+2
zelc006
Може він протест проти путлера зробив? Толік, він такий! Капітанов був...
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+1
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