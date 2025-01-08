Другие новости08 января 2025, 16:22 |
2550
5
ВИДЕО. Глупость не знает границ. Тимощук попал в скандал в рф
Предатель Украины показал «невероятные» знания ПДД
08 января 2025, 16:22 |
2550
5
Бывший футболист национальной сборной Украины Анатолий Тимощук попал в скандал на территории россии.
В сети завирусилось видео, на котором предатель Украины припарковал свой Porsche Panamera на одной из улиц санкт-петербурга. Все бы ничего, но сделал он это прямо на пешеходном переходе.
Для «конспирации» Анатолий решил просто заклеить часть номеров на своем автомобиле.
ВИДЕО. Глупость не знает границ. Тимощук попал в скандал в рф
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 января 2025, 11:40 12
Украинский защитник решил не переходить в чемпионат Франции
Бокс | 08 января 2025, 07:47 2
Александр считает, что Кличко смог бы сейчас победить
Футбол | 08.01.2025, 15:51
Бокс | 07.01.2025, 17:50
Футбол | 07.01.2025, 16:40
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Єдине питання: нах..я ви цього підара публікуєте!????
Показать Скрыть 2 ответа
Дебіл і бидло
Може він протест проти путлера зробив? Толік, він такий! Капітанов був...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2025, 09:57
07.01.2025, 09:46
07.01.2025, 08:57 10
07.01.2025, 07:50
08.01.2025, 08:33 12
07.01.2025, 08:19 4
07.01.2025, 11:29 3
08.01.2025, 08:02