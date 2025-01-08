Бывший футболист национальной сборной Украины Анатолий Тимощук попал в скандал на территории россии.

В сети завирусилось видео, на котором предатель Украины припарковал свой Porsche Panamera на одной из улиц санкт-петербурга. Все бы ничего, но сделал он это прямо на пешеходном переходе.

Для «конспирации» Анатолий решил просто заклеить часть номеров на своем автомобиле.

ВИДЕО. Глупость не знает границ. Тимощук попал в скандал в рф