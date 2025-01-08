Суперзвезда Ман Сити получил вариант продолжения карьеры. Он покинет клуб

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может покинуть клуб. Бельгиец и «горожане» далеки от продления соглашения, футболист ближе к уходу из клуба.

По информации The Athletic, бельгиец получил предложение о продолжении карьеры из MLS. Им интересуется амбициозный клуб «Сан-Диего», который является новосозданным и начнет выступления в MLS со следующего сезона. Кевин рассмотрит этот вариант, но приоритетом для него является переход в один из клубов из Саудовской Аравии.

Де Брюйне провел в этом сезоне 18 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне.