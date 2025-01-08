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  4. Суперзвезда Ман Сити получил вариант продолжения карьеры. Он покинет клуб
Англия
08 января 2025, 21:39 |
1402
2

Суперзвезда Ман Сити получил вариант продолжения карьеры. Он покинет клуб

Кевин де Брюйне заинтересовал «Сан-Диего»

08 января 2025, 21:39 |
1402
2
Суперзвезда Ман Сити получил вариант продолжения карьеры. Он покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может покинуть клуб. Бельгиец и «горожане» далеки от продления соглашения, футболист ближе к уходу из клуба.

По информации The Athletic, бельгиец получил предложение о продолжении карьеры из MLS. Им интересуется амбициозный клуб «Сан-Диего», который является новосозданным и начнет выступления в MLS со следующего сезона. Кевин рассмотрит этот вариант, но приоритетом для него является переход в один из клубов из Саудовской Аравии.

Де Брюйне провел в этом сезоне 18 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне.

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Кевин де Брюйне Сан-Диего (MLS) The Athletic трансферы Манчестер Сити трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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NadalKing
Я не понимаю в чем проблема продлить контракт и отдать в НЙС..
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antt
Цікаво. Сан-ДІєго це майже Мексика. І лише тепер створили клуб там.
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