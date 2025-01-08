ФОТО. Возлюбленная Таловерова показала «улучшенную версию» груди

Девушка защитника австрийского ЛАСКа и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, похвалилась новой «сделанной» грудью.

В конце 2024 года красавица, общаясь с подписчиками в Instagram, рассказала, что приняла решение сделать операцию по увеличению груди.

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После этого модель и инфлюенсерка побывала на свадьбе у Трубиных вместе со своим возлюбленным.

Сейчас Елизавета отдыхает в одной из теплых стран, и в этот раз девушка впервые опубликовала фото, на которых все всё увидели.

«Вот это каканаты 😛», «Я ставлю три лайка», «Вы нереальная 🤍», – фолловеры модели в восторге от апгрейда.