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08 января 2025, 21:12 |
2155
6

ФОТО. Возлюбленная Таловерова показала «улучшенную версию» груди

Девушка украинского футболиста стала ещё привлекательнее...

08 января 2025, 21:12 |
2155
6
ФОТО. Возлюбленная Таловерова показала «улучшенную версию» груди
Instagram. Елизавета – девушка Максима Таловерова

Девушка защитника австрийского ЛАСКа и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, похвалилась новой «сделанной» грудью.

В конце 2024 года красавица, общаясь с подписчиками в Instagram, рассказала, что приняла решение сделать операцию по увеличению груди.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После этого модель и инфлюенсерка побывала на свадьбе у Трубиных вместе со своим возлюбленным.

Сейчас Елизавета отдыхает в одной из теплых стран, и в этот раз девушка впервые опубликовала фото, на которых все всё увидели.

«Вот это каканаты 😛», «Я ставлю три лайка», «Вы нереальная 🤍», – фолловеры модели в восторге от апгрейда.

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фото lifestyle Максим Таловеров сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Lulinnha
Отсутствие ума пока не лечится. Увы... 
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+3
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Boodya
Нажаль і ця не показала поліпшену версію розуму.
Станок, яких сотні
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+1
Nick.Grabowski
А що на трансфермаркеті? Ціна на Таловерова зростає? Як інтерес топ-клубів?
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
УХХ МАЯ ВАЛИНА НА ПРЕДЕЛЕ ХАРАШО ЧЬТО ЕСТЬ НАСТАЯШЕИ ДРУЗЬЯ ДЕРЕВО С ПЕРДЯ И АК228   
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0
Serhii P.
Дістрофічка з накачаними цицьками
Ответить
-1
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