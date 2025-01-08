Сыграет ли Трубин? Стал известен стартовый состав Бенфики на игру с Брагой

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

«Орлы» сыграют против команды «Брага» на нейтральной арене в Лейрии.

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Встреча начнется 8 января в 21:45 по киевскому времени.

Днем ранее Спортинг обыграл Порту (1:0) благодаря голу Виктора Дьекереша и вышел в финал Кубка лиги.

Интересно, что 4 января Бенфика играла с Брагой в чемпионате Португалии и уступила со счетом 1:2.

Назван стартовый состав Бенфики на матч против Браги