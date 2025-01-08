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Португалия
08 января 2025, 21:07 | Обновлено 08 января 2025, 21:12
558
3

Сыграет ли Трубин? Стал известен стартовый состав Бенфики на игру с Брагой

На арене в Лейрии пройдет полуфинальный матч Кубка португальской лиги

08 января 2025, 21:07 | Обновлено 08 января 2025, 21:12
558
3
Сыграет ли Трубин? Стал известен стартовый состав Бенфики на игру с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

«Орлы» сыграют против команды «Брага» на нейтральной арене в Лейрии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 8 января в 21:45 по киевскому времени.

Днем ранее Спортинг обыграл Порту (1:0) благодаря голу Виктора Дьекереша и вышел в финал Кубка лиги.

Интересно, что 4 января Бенфика играла с Брагой в чемпионате Португалии и уступила со счетом 1:2.

Назван стартовый состав Бенфики на матч против Браги

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Бенфика стартовые составы Анатолий Трубин Брага Кубок португальской лиги по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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COBA
Цікаво, ви це запитання з очевидною відповіддю будете ставити кожної гри?
Це ваш попередній заголовок  - Чи зіграє Трубін? Відомі стартові склади на матч Спортінг – Бенфіка
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+1
antt
Хоча і гра сама цікава. Після недавньої гри цих суперників в чемпіонаті це як третій і четвертий тайм. Але тут вже Бенфіка має щось зробити проти Браги після програшу.
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0
antt
На нейтральному полі це цікавий варіант. Порту з Спортінгом де тоді грали. Часом не на Мадейрі чи Азорах!?
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0
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