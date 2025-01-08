Сыграет ли Трубин? Стал известен стартовый состав Бенфики на игру с Брагой
На арене в Лейрии пройдет полуфинальный матч Кубка португальской лиги
Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.
«Орлы» сыграют против команды «Брага» на нейтральной арене в Лейрии.
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Встреча начнется 8 января в 21:45 по киевскому времени.
Днем ранее Спортинг обыграл Порту (1:0) благодаря голу Виктора Дьекереша и вышел в финал Кубка лиги.
Интересно, что 4 января Бенфика играла с Брагой в чемпионате Португалии и уступила со счетом 1:2.
Назван стартовый состав Бенфики на матч против Браги
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#SLBSCB • #TacadaLiga pic.twitter.com/87kcrbYw5P— SL Benfica (@SLBenfica) January 8, 2025
XI. #PorMais | #AllianzCup pic.twitter.com/njVsJN2fmj— SC Braga (@SCBragaOficial) January 8, 2025
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