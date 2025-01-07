Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что лондонский «Челси» может подписать замену украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который был временно отстранен от футбола из-за найденного в его организме допинга.

По информации инсайдера, «синие» рассматривают возможность усиления своей атаки в зимнее трансферное окно, учитывая ситуации экс-игрока донецкого «Шахтера» и форварда Кристофера Нкунку, который не доволен своим положением в клубе.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей за «Челси», отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.