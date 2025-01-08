В Румынии определились с ценой на игрока, который интересен Динамо

Руководство румынского «Германштадта» определилось с суммой, которую хочет получить за 22-летнего вингера Яниса Стойку.

Интерес к Стойке проявляет киевское «Динамо», причем в румынской прессе пишут, что «бело-синие» отправляли своих скаутов, чтобы те имели возможность оценить хавбека в деле во время вчерашнего спарринга «Германштадта» против немецкого «Аахена» (3:0).

«Германштадт» готов продать Стойку за 1,5 миллиона евро.

«Без компенсации в 1,5 миллиона евро Янис не уедет из Сибиу! Мы очень хотим, чтобы он остался, он игрок, на которого мы очень рассчитываем. Плюс к этому вскоре будет молодежный чемпионат Европы, и его цена только увеличится!» – заявил босс «Германштадта» Клаудиу Ротарь.

Контракт Стойки с его нынешним клубом действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне вингер сыграл 22 официальных матча, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами.