Испания08 января 2025, 21:24 |
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ВИДЕО. Первый гол после травмы. Гави забил в ворота Атлетика
Испанец открыл счет в полуфинале Суперкубка Испании
08 января 2025, 21:24 |
207
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В среду, 8 января, проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.
Игру принимает стадион Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
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На 17-й минуте матча полузащитник номинальных гостей Гави забил гол после прострела Бальде. 0:1 в пользу каталонцев.
❗️ ВИДЕО. Первый гол после травмы. Гави забил в ворота Атлетика
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