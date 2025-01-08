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  4. ВИДЕО. Первый гол после травмы. Гави забил в ворота Атлетика
Испания
08 января 2025, 21:24 |
207
0

ВИДЕО. Первый гол после травмы. Гави забил в ворота Атлетика

Испанец открыл счет в полуфинале Суперкубка Испании

08 января 2025, 21:24 |
207
0
ВИДЕО. Первый гол после травмы. Гави забил в ворота Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

В среду, 8 января, проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.

Игру принимает стадион Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все Самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте матча полузащитник номинальных гостей Гави забил гол после прострела Бальде. 0:1 в пользу каталонцев.

❗️ ВИДЕО. Первый гол после травмы. Гави забил в ворота Атлетика

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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