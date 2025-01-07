Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Кевин де Брюйне не планирует продлевать контракт с «горожанами»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не планирует продлевать контракт с английским клубом, сообщает Football Insider.
По информации источника, 33-летний футболист, соглашение которого с «горожанами» истекает летом 2025 года, является целью клубов из Саудовской Аравии, которые готовы дать большие деньги за его подписание. Кевин может подписать контракт с новым клубом уже в январе.
В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» следит за одним из открытий сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей услышал претензии в свой адрес
Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды