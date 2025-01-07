Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не планирует продлевать контракт с английским клубом, сообщает Football Insider.

По информации источника, 33-летний футболист, соглашение которого с «горожанами» истекает летом 2025 года, является целью клубов из Саудовской Аравии, которые готовы дать большие деньги за его подписание. Кевин может подписать контракт с новым клубом уже в январе.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» следит за одним из открытий сезона.