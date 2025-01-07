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  4. Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Англия
07 января 2025, 20:17 |
2351
0

Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб

Кевин де Брюйне не планирует продлевать контракт с «горожанами»

07 января 2025, 20:17 |
2351
0
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не планирует продлевать контракт с английским клубом, сообщает Football Insider.

По информации источника, 33-летний футболист, соглашение которого с «горожанами» истекает летом 2025 года, является целью клубов из Саудовской Аравии, которые готовы дать большие деньги за его подписание. Кевин может подписать контракт с новым клубом уже в январе.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» следит за одним из открытий сезона.

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Манчестер Сити Кевин де Брюйне трансферы трансферы АПЛ свободный агент чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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