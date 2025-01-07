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Франция
07 января 2025, 14:18 | Обновлено 07 января 2025, 15:13
857
0

Одно из открытий сезона. Реал и Ман Сити нацелились на трансфер таланта

Абдукодир Хусанов привлекает внимание двух европейских грандов

07 января 2025, 14:18 | Обновлено 07 января 2025, 15:13
857
0
Одно из открытий сезона. Реал и Ман Сити нацелились на трансфер таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Узбекский защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов привлекает внимание мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, все три клуба имеют конкретный интерес к игроку, испанский гранд имел контакт с клубом игрока, а английские команды провели переговоры с отцом игрока и его агентом.

В текущем сезоне Абдукодир Хусанов громко заявил о себе на полях Франции, являясь одним из лучших защитников чемпионата в возрасте 20 лет.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» рассматривает два варианта продолжения карьеры.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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