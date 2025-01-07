Одно из открытий сезона. Реал и Ман Сити нацелились на трансфер таланта
Абдукодир Хусанов привлекает внимание двух европейских грандов
Узбекский защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов привлекает внимание мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», сообщает Санти Ауна.
По информации источника, все три клуба имеют конкретный интерес к игроку, испанский гранд имел контакт с клубом игрока, а английские команды провели переговоры с отцом игрока и его агентом.
В текущем сезоне Абдукодир Хусанов громко заявил о себе на полях Франции, являясь одним из лучших защитников чемпионата в возрасте 20 лет.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» рассматривает два варианта продолжения карьеры.
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