Одно из открытий сезона. Реал и Ман Сити нацелились на трансфер таланта

Узбекский защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов привлекает внимание мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, все три клуба имеют конкретный интерес к игроку, испанский гранд имел контакт с клубом игрока, а английские команды провели переговоры с отцом игрока и его агентом.

В текущем сезоне Абдукодир Хусанов громко заявил о себе на полях Франции, являясь одним из лучших защитников чемпионата в возрасте 20 лет.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» рассматривает два варианта продолжения карьеры.