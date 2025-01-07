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  4. Ла Лига или Саудовская Аравия? Лидер Реала рассматривает два варианта
Испания
07 января 2025, 14:14 |
838
0

Ла Лига или Саудовская Аравия? Лидер Реала рассматривает два варианта

Винисиус Жуниор определится со своим будущим во время летнего трансферного окна

07 января 2025, 14:14 |
838
0
Ла Лига или Саудовская Аравия? Лидер Реала рассматривает два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Несколько клубов из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении лидера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Сообщается, что представители «Аль-Ахли» провели телефонные переговоры с агентами игрока и обсудили возможность осуществления трансфера. Окружение бразильского футболиста не собирается торопиться и уверенно, что летом 2025 года Винисиус определиться со своим будущим.

Игрок пока не решил окончательно, где хотел бы продолжить карьеру и выбирает среди двух вариантов – подписать новый улучшенный контракт с «Реалом» или перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Контракт Винисиуса действует до 30 июня 2027 года и руководство мадридского клуба работает над улучшенным предложением нового договора. В этом сезоне бразилец провел 21 матч во всех турнирах – забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лидер «Реала» может пропустить несколько матчей из-за удаления в чемпионате.

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Микола Титюк Источник: The Athletic
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