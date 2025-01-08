Легионер Шахтера: «Украина действительно, к сожалению, изменилась»
Педриньо заявил, что его семье очень нравился довоенный Киев
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо откровенно рассказал, как война изменила быт украинского народа. Бразилец откровенно заявил, что ему жалко, что все так происходит.
– В 2021 ты впервые приехал в Украину. Что тебя больше всего удивило, поразило в стране, культуре, людях?
– Наверное, в хорошем понимании очень поразил Киев. Я не так много ожидал от этого города. Киев оказался очень красивой столицей, очень манерным городом с множеством разнообразных занятий и возможностью провести свободное время.
Моей семье очень понравилось пребывание в Киеве, поэтому я был очень приятно поражен столицей Украины.
– А после твоего возвращения уже в 2024 году, что изменилось в Украине лично для тебя?
– Конечно, война очень изменила в целом дневную рутину проживания в Украине. Трудно сравнить Украину, которая есть сейчас, с той Украиной, которая была тогда, поскольку давление и опасность пребывания в стране, мне кажется, очень сильно влияют на возможность проводить время, исследовать города, где мы находимся, и вообще проживать жизнь, поскольку сейчас первая вещь, стоящая в приоритете – это сохранение собственной безопасности.
Очень досадно видеть подобные обстоятельства, однако я понимаю, чем они вызваны. Поэтому Украина действительно, к сожалению, изменилась, если сравнивать с довоенным периодом, однако по понятным причинам, – сказал бразилец.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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