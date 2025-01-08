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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 14:47 |
1459
12

Легионер Шахтера: «Украина действительно, к сожалению, изменилась»

Педриньо заявил, что его семье очень нравился довоенный Киев

08 января 2025, 14:47 |
1459
12
Легионер Шахтера: «Украина действительно, к сожалению, изменилась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо откровенно рассказал, как война изменила быт украинского народа. Бразилец откровенно заявил, что ему жалко, что все так происходит.

– В 2021 ты впервые приехал в Украину. Что тебя больше всего удивило, поразило в стране, культуре, людях?

– Наверное, в хорошем понимании очень поразил Киев. Я не так много ожидал от этого города. Киев оказался очень красивой столицей, очень манерным городом с множеством разнообразных занятий и возможностью провести свободное время.

Моей семье очень понравилось пребывание в Киеве, поэтому я был очень приятно поражен столицей Украины.

– А после твоего возвращения уже в 2024 году, что изменилось в Украине лично для тебя?

– Конечно, война очень изменила в целом дневную рутину проживания в Украине. Трудно сравнить Украину, которая есть сейчас, с той Украиной, которая была тогда, поскольку давление и опасность пребывания в стране, мне кажется, очень сильно влияют на возможность проводить время, исследовать города, где мы находимся, и вообще проживать жизнь, поскольку сейчас первая вещь, стоящая в приоритете – это сохранение собственной безопасности.

Очень досадно видеть подобные обстоятельства, однако я понимаю, чем они вызваны. Поэтому Украина действительно, к сожалению, изменилась, если сравнивать с довоенным периодом, однако по понятным причинам, – сказал бразилец.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) российско-украинская война Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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Pavel_i_CO
Днонєтскім завжди були не раді в Києві
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-5
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kadaad
Жизнь в Украине изменили подонки со сцены майдана 2014-го!!!!!
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-16
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