Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 20:49 | Обновлено 07 января 2025, 20:59
223
0

ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля

Бразильский легионер дал большое интервью клубным медиа

07 января 2025, 20:49 | Обновлено 07 января 2025, 20:59
223
0
ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля
ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Бразильский легионер Шахтера Педриньо дал большое интервью в клубной программе «Один на один с Ольгой Каленчук».

Хавбек горняков проанализировал свое возвращение в «Шахтер», что именно для него больше всего изменилось в УПЛ и Украине в целом.

Педриньо рассказал о влиянии семьи и известных бразильских футболистов на его карьеру, о своих текущих целях, поделился мнением об изменению формата Лиги чемпионов.

Полузащитник ответил на вопросы – нужен ли футболу VAR и кто из бразильцев «Шахтера» мог бы стать комиком или актером.

ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля

По теме:
Минус четверо. Стало известно, кто покинет Черноморец
Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
Изменения в тренерском штабе. Черноморец попрощался с двумя специалистами
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк видео интервью Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07 января 2025, 07:50 0
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри

Джей Опетая высказался о декабрьском поединке

Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07 января 2025, 21:10 0
Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом
Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом

Украинский защитник заявлен в резервном составе канониров

«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07.01.2025, 13:37
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Футбол | 07.01.2025, 16:43
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07.01.2025, 08:57
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
06.01.2025, 08:34
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем