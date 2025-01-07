Бразильский легионер Шахтера Педриньо дал большое интервью в клубной программе «Один на один с Ольгой Каленчук».

Хавбек горняков проанализировал свое возвращение в «Шахтер», что именно для него больше всего изменилось в УПЛ и Украине в целом.

Педриньо рассказал о влиянии семьи и известных бразильских футболистов на его карьеру, о своих текущих целях, поделился мнением об изменению формата Лиги чемпионов.

Полузащитник ответил на вопросы – нужен ли футболу VAR и кто из бразильцев «Шахтера» мог бы стать комиком или актером.

ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля