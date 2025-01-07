ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля
Бразильский легионер дал большое интервью клубным медиа
Бразильский легионер Шахтера Педриньо дал большое интервью в клубной программе «Один на один с Ольгой Каленчук».
Хавбек горняков проанализировал свое возвращение в «Шахтер», что именно для него больше всего изменилось в УПЛ и Украине в целом.
Педриньо рассказал о влиянии семьи и известных бразильских футболистов на его карьеру, о своих текущих целях, поделился мнением об изменению формата Лиги чемпионов.
Полузащитник ответил на вопросы – нужен ли футболу VAR и кто из бразильцев «Шахтера» мог бы стать комиком или актером.
ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля
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