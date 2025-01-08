ФОТО. Соблазнительная жена динамоца в прозрачном белье подожгла соцсети

Мария Брагару, жена вингера киевского «Динамо» Максима Брагару, порадовала подписчиков откровенными фотографиями в своем Instagram.

Избранница футболиста столичного клуба опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в прозрачном белье, закрывая самые интимные детали своего тела кожаным пальто.

Максим и Мария поженились в мае 2024 года. Предложение девушке Брагару сделал на стадионе своего тогдашнего клуба, одесского «Черноморца».

В этой кампании Максим Брагару выступает за «Динамо» и в составе «бело-синих» провел 19 матчей, отметившись 1 забитым мячом.

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