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  4. ФОТО. Соблазнительная жена динамоца в прозрачном белье подожгла соцсети
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 21:37 |
1593
4

ФОТО. Соблазнительная жена динамоца в прозрачном белье подожгла соцсети

Мария Брагару опубликовала серию горячих снимков

08 января 2025, 21:37 |
1593
4
ФОТО. Соблазнительная жена динамоца в прозрачном белье подожгла соцсети
Instagram. Мария Брагару

Мария Брагару, жена вингера киевского «Динамо» Максима Брагару, порадовала подписчиков откровенными фотографиями в своем Instagram.

Избранница футболиста столичного клуба опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в прозрачном белье, закрывая самые интимные детали своего тела кожаным пальто.

Максим и Мария поженились в мае 2024 года. Предложение девушке Брагару сделал на стадионе своего тогдашнего клуба, одесского «Черноморца».

В этой кампании Максим Брагару выступает за «Динамо» и в составе «бело-синих» провел 19 матчей, отметившись 1 забитым мячом.

ФОТО. Соблазнительная жена динамовца в прозрачном белье подожгла соцсети

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Максим Брагару Динамо Киев lifestyle фото
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Гарненька дівчина, гарна пара.
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Serhii P.
що там спокусливого? На 3+
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0
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Nick.Grabowski
Чудові спортивні новини.
Чи напишете новини про ескортниць, які обслуговували та обслуговують футбольних олігархів в Буковелях та інших курортах?
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