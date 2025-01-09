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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм возглавил тренер, работавший с Мудриком в Челси
Англия
09 января 2025, 10:51 | Обновлено 09 января 2025, 10:53
591
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм возглавил тренер, работавший с Мудриком в Челси

Грэм Поттер подписал контракт на два с половиной года

09 января 2025, 10:51 | Обновлено 09 января 2025, 10:53
591
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм возглавил тренер, работавший с Мудриком в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера на должность главного тренера первой команды.

По официальной информации, 49-летний специалист подписал контракт с «молотобойцами» на 2 с половиной года. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Англичанин сменил на должности наставника «Вест Хэма» испанского специалиста Хулена Лопетеги, который был уволен за неудовлетворительные результаты. Последним клубом Поттера был лондонский «Челси», который он покинул летом 2023 года.

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» занимает 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.

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Грэм Поттер Хулен Лопетеги назначение тренера Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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