ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм возглавил тренер, работавший с Мудриком в Челси
Грэм Поттер подписал контракт на два с половиной года
Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера на должность главного тренера первой команды.
По официальной информации, 49-летний специалист подписал контракт с «молотобойцами» на 2 с половиной года. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.
Англичанин сменил на должности наставника «Вест Хэма» испанского специалиста Хулена Лопетеги, который был уволен за неудовлетворительные результаты. Последним клубом Поттера был лондонский «Челси», который он покинул летом 2023 года.
В нынешнем сезоне «Вест Хэм» занимает 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
25-летний уругваец должен стать новой надеждой в атаке для житомирских «волков»
Александр может сменить «Арсенал» на «Интер»