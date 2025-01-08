«Он пытался». Реакция фанатов на увольнение Хулена Лопетеги из Вест Хэма

В среду, 8 января, «Вест Хэм» официально уволил главного тренера Хулена Лопетеги после неудачных результатов команды.

Клуб поблагодарил его за работу, но результаты не устроили, команда сейчас на 14-м месте в АПЛ. За полсезона «Вест Хэм» выиграл 5 матчей, сыграл вничью 4 раза и проиграл 6. У клуба были более высокие цели на этот сезон, поэтому было принято решение об увольнении. Возможно, на место главного тренера «Вест Хэма» назначат Грэма Поттера.

Реакция фанатов была максимально равнодушной, так как после стольких матчей было понятно, что его уволят, вопрос был только во времени. Скорее всего, последней каплей стал проигрыш «Тоттенхэму».

Specsavers: «Не ожидал этого...».

Hammer_On_X: «Спасибо за вашу работу, Хулен Лопетеги. От всех нас желаю вам удачи в будущем. Вы достойный человек».

James Marsh: «Хотя это могло быть правильным решением, отношение к нему было ужасным».

Uncle Wilson.: «УВОЛЕН, как и ожидалось. Удачи Грэму Поттеру».

Pissed Off Hammer: «Это должно было произойти сразу после игры с «Тоттенхэмом».

newcastlemerda: «Пожалуйста, возьмите Фонсекууу».

Kevan Wright: «Как клубу, это было нужно сделать. Но как клуб, мы могли бы сделать это с должным достоинством, уровнем профессионализма и уважением к Хулену и тренерскому штабу. Однако клубом управляют два человека, у которых нет ни одного из этих качеств. Чем скорее Салливан продаст клуб и унесет с собой Брэди, тем лучше».

Blueco Army: «Поверьте мне, в ближайшие несколько месяцев вы скажете это Поттеру».

Tayo Amuneke: «Он пытался».

Abram Lincoln: «Надеюсь, следующий тренер справится лучше!».