Прибыл в Украину. Клуб Первой лиги подпишет бразильского полузащитника

22-летний бразильский полузащитник Педро Артур присоединится к харьковскому «Металлисту 1925» – переговоры между клубом и футболистом находятся на завершающей стадии.

Сообщается, что бразилец прибыл в Украину, где в ближайшие дни будет объявлено официально о полноценном трансфере. Артур играет на позиции атакующего полузащитника, однако имеет опыт выступлений левым вингером.

В текущем сезоне бразилец играл за «Конкордию», также имеет опыт выступлений за сборную Бразилию U-16 (три матча, два гола).

Ранее сообщалось, что «Металлисту 1925» подпишет защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.