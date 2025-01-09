Прибыл в Украину. Клуб Первой лиги подпишет бразильского полузащитника
22-летний Педро Артур станет игроком харьковского «Металлиста 1925»
22-летний бразильский полузащитник Педро Артур присоединится к харьковскому «Металлисту 1925» – переговоры между клубом и футболистом находятся на завершающей стадии.
Сообщается, что бразилец прибыл в Украину, где в ближайшие дни будет объявлено официально о полноценном трансфере. Артур играет на позиции атакующего полузащитника, однако имеет опыт выступлений левым вингером.
В текущем сезоне бразилец играл за «Конкордию», также имеет опыт выступлений за сборную Бразилию U-16 (три матча, два гола).
Ранее сообщалось, что «Металлисту 1925» подпишет защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.
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